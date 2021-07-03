اليوم السابع
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السبت، 03 يوليه 2021 06:43 ص
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قسط شهرى 30 جنيهاً.. 5 معلومات عن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل

السبت، 03 يوليه 2021 03:00 ص
قسط شهرى 30 جنيهاً.. 5 معلومات عن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل توصيل الغاز للمنازل ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تعد مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتلك المبادرة والتي كانت كالتالي ..

 

 1-تم الإعلان عن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل في يوليه 2018 . 

2-مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى .

3-للوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة  .

4-بدون مقدم .

5-تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد .


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توصيل الغاز للمنازل

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تقسيط تكلفة توصيل الغاز

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