قبل التوقيع.. خلى بالك من 3 بنود بوثيقة التأمين.. فيديو

كتب هانى الحوتى

يستفيد ملايين المصريين من نشاط التأمين سواء بشكل مباشر من خلال توقيع وثائق مع الشركات مباشرةً أو من خلال العضوية بصناديق التأمين الحكومية والخاصة، ولا يعرف البعض حقوقه بوثائق التأمين ويقدم المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز النصائح لحماية المتعاملين مع شركات التأمين.

وتبلغ عدد شركات التأمين في مصر 40 شركة، فيما تبلغ عدد شركات الوساطة 92 شركة بإجمالي 896 فرعًا و2836 منفذ بيع تقدم 17 مليون وثيقة، وتبلغ عدد صناديق التأمين 759 صندوقًا، منها 688 صندوقًا ساريًا بإجمالى 5.6 مليون عضو، و6 صناديق حكومية تضم 25 مليون عضو.

يقول المستشار رضا عبد المعطى، إن أغلب الشكاوى الواردة للإدارة المركزية للشكاوى بالهيئة، والتي تتولى الرقابة على شركات التأمين للتأكد من التزامها بجميع الأحكام الواردة بوثيقة التأمين وتمنح كل طرف مستحقاته في المواعيد والقواعد والشروط المحددة، تنحصر في عدم قراءة العميل بعناية وثيقة التأمين، وعدم عرض الوسيط أو المنتج بنود الوثيقة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى حدوث خلاف بين الطرفين.

ونصح "عبد المعطي"، عملاء شركات التأمين بـ3 نصائح وهى:

1- قراءة وثائق التأمين بعناية للتعرف على حقوقه والتزاماته، والشروط الاستثنائية المرتبطة بالوثيقة والتعرف على شروط التحمل والنسبية.

2- الاستفسار من مندوب التأمين أو الوسيط التأميني عن كافة البنود الواردة بالوثيقة، والتعرف على موعد تصفية الوثيقة وموعد الانسحاب منها وحقوقه في الحالتين.

3- الرد على مكالمات خدمة عملاء شركات التأمين، إذ تجري معظم شركات التأمين حاليًا مكالمات هاتفية مع عملائها للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على مدى فهمهم للوثيقة التي وقعوا عليها، ويمكن للعميل الاستفسار مرة ثانية على أي حقوق وشروط خلال هذه المكالمة.

يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 وبلغت 19.8 مليار جنيه مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 38.1%.