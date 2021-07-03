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قاعدة 3 يوليو البحرية.. تعرف على مكاسب مصر من الكيان العسكرى الجديد

السبت، 03 يوليه 2021 11:13 م
قاعدة 3 يوليو البحرية.. تعرف على مكاسب مصر من الكيان العسكرى الجديد قاعدة 3 يوليو البحرية
كتب زكى القاضي

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تعتبر أبرز أهداف قاعدة 3 يوليو البحرية، خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع، تمثل موقعا جغرافيا فريدا يحقق المزيد من القدرات الإضافية، حيث تعد نقطة انطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أى مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط، وموقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.

 


قاعدة 3 يوليو البحرية

قاعده 3 يوليو البحريه

قاعدة 3 يوليو البحريه

السيسي

جرجوب

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