اليوم السابع
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قاعدة 3 يوليو البحرية × 10 معلومات

السبت، 03 يوليه 2021 11:51 ص
قاعدة 3 يوليو البحرية × 10 معلومات قاعدة 3 يوليو البحرية
كتب زكى القاضى

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ينشر اليوم السابع 10 معلومات هامة عن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.
 
تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط
 
مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع
 
تتضمن 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات
 
تضم عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات 
 
تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا
 
تضم عدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا
 
تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 مترا 
 
تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 مترا 
 
تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر 
 
تتضمن مجمع  للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف
 
 
 

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القوات المسلحه

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