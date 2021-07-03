قاعدة 3 يوليو البحرية × 10 معلومات

ينشر اليوم السابع 10 معلومات هامة عن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.
تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط
مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع
تتضمن 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات
تضم عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات
تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا
تضم عدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا
تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 مترا
تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 مترا
تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر
تتضمن مجمع للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف
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