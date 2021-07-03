فيديو.. اشتباكات وإطلاق نار أمام محطة وقود فى بيروت

كتب وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بحصول اشتباكات وإطلاق نار أمام محطة وقود فى منطقة ساقية الجنزير فى بيروت على خلفية أولوية تعبئة المحروقات.

اشكال على محطه البنزين في منطقه ساقيه الجنزير بيروت



الفلتان الأمني ↗️↗️↗️↗️↗️↗️↗️↗️ pic.twitter.com/Yduxryn19A — ‏𓂆 ‏||‏‏‏﮼سَليمَة‏‏‏‏‏‏﮼ملّاح|| ☫ (@salimaysphh) July 3, 2021

وبحسب "روسيا اليوم"، لا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففى الأسبوع الماضى ظهرت صفوف طويلة أمام محطات الوقود فى المدن والبلدات اللبنانية، وشهد الزحام توترات كبيرة بسبب طول الانتظار فيما أطلق البعض الأعيرة النارية فى الهواء فى محاولة لتجاوز الصف أو المطالبة بمزيد من الوقود.

ويواجه لبنان إلى جانب أزمة الأدوية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى مستوى قياسى أمام الدولار، أزمة بنزين حيث أن عددا قليلا من محطات الوقود على مختلف الأراضى اللبنانية، تفتح أبوابها، لوقت قليل ومحدد أمام آلاف السيارات عبر طوابير طويلة تمتد لمئات الأمتار.