طقس الخليج.. شديد الحرارة فى الكويت والسعودية وصحو فى الإمارات

اعداد - أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباين فى دجات الحرارة اليوم السبت، ففى السعودية من المتوقع ان تستمر موجة الحرارة الشديدة، وفى الإمارات يكون الطقس صحو حار، وفى الكويت شديد الحرارة.

السعودية

قال المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، انه من المتوقع أن يستمر اليوم السبت الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

الامارات

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا حارا بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف ليلا وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س والخليج العربي خفيف الموج و يحدث المد الأول عند 20:49 و المد الثاني عند 07:44 و الجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

و بحر عمان خفيف الموج و يحدث المد الأول عند 16:29 و الثاني عند الساعة 06:30 و الجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:02.

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .