كتبت فاطمة خليل

يضعف مرض السكري من قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من الأنسولين، مما يؤدي إلى بقاء الجلوكوز في الدم وعدم وصوله إلى الخلايا، وبالتالي عدم توفير الطاقة لأجسامنا للعمل على النحو الأمثل والتسبب في مضاعفات صحية، وقرح القدم السكرى من المضاعفات الشائعة لمرض السكري والتي قد يمكن التخفيف من حدتها عن طريق تعديل نمط الحياة وتناول الطعام الصحى، والعناية بالقدم، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من قرح القدم الناتجة عن مرض السكرى، وفقاً لموقع " healthshots".



قرح القدم

ما هي قرح القدم السكري؟



قرح القدم السكري هي جروح أو تقرحات توجد في أسفل القدم وتؤثر على مرضى السكري، والعلامات الأولى لقرحة القدم السكرية هي التنميل والتورم في القدمين وضعف الدورة الدموية والاحمرار والطفح الجلدي تحت القدمين والألم حول الجرح.

في حين أن مرض السكري هو العامل الرئيسي الذي يساهم في حدوث المضاعفات، فإن السمنة والإفراط في التدخين والأمراض المصاحبة الأخرى مثل ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تزيد من تفاقم قرح السكري.

طرق الوقاية من قرح السكري على قدميك



1. ابدأ بالحذاء



ارتداء الأحذية المجهزة بشكل صحيح أمر لا بد منه لأن الحالة يمكن أن تزداد سوءًا إذا تعرض الجرح لأحذية ضيقة، يمكن أيضًا التفكير في زوج سميك من الجوارب التي يمكن أن تساعدك في العثور على الراحة لقدميك.

2. الفحص المنتظم للقدمين



يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات منتظمة للقدم من قبل طبيبهم حتى يمكن اكتشاف وعلاج العلامات المبكرة لتقرحات القدم.

في المنزل، قد يفحص مرضى السكري أقدامهم وأصابع قدمهم ونعل القدم كل يوم ليكونوا يقظين، استشر طبيبك على الفور إذا لاحظت أي تورم أو جروح أو قرحة أو احمرار.



قرح القدم السكرى

3. العناية بالقدم



من المهم العناية بالقدمين لمنع تطور الجرح تمامًا، اغسل قدميك مرة واحدة يوميًا وتذكر أن تجففها وترطبها ولا ترتدي أحذية يمكن أن تقيد الدورة الدموية، خاصة بين أصابع القدم، مثل الصنادل ومن المستحسن أيضًا الحفاظ على أظافر القدم قصيرة.

4. إدارة الجروح



في حالة تشخيص إصابتك بقرحة القدم السكري، تأكد من أنك تستخدم الماء المالح بانتظام لتنظيف الجرح والحفاظ على الضغط بعيدًا عن القرحة في جميع الأوقات.

قد يُطلب منك أيضًا استخدام العكازات أو دعامات القدم أو اللفافات الضاغطة لتقليل الضغط والتهيج حول منطقة الجرح.

5. إدارة مرض السكري



ضع في اعتبارك تناول نظام غذائي متوازن مليء بالخضراوات وممارسة الرياضة بانتظام للتحكم في مرض السكري، سيساعد هذا في التخفيف من أي مضاعفات قد تنشأ نتيجة لهذا المرض.