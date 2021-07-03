رئيس المجلس الرئاسى الليبى يهنئ مصر بتدشين قاعدة 3 يوليو البحرية

كتب أحمد جمعة

شارك رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور محمد المنفى اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسى، مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر.

وأوضح مكتب إعلام الرئاسى أن الدكتور محمد المنفى تابع العرض الجوى للطائرات الحربية المصرية، الذى نُظم بالمناسبة، وتفقد مع الرئيس السيسى، وضيوف مصر، وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة فى المناورة قادر 2021.

وهنأ الدكتور محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى (القائد الأعلى للجيش الليبى) الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومصر حكومة وشعبًا بمناسبة تدشين القاعدة، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والتطور.