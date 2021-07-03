توفير الخدمات الأساسية فى 30 موقعا ومتحفا أثريا فى إطار خطة التطوير

عقد اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال لتطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخدمات الأساسية الجارى توفيرها فى 30 موقعا ومتحفا أثريا الأكثر زيارة، كمرحلة أولى، حيث جارى التعاقد على شراء 200 مقعد، و200 سلة قمامة بنظام إعادة التدوير، ومستلزمات دورات المياه الموجودة بها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع والمتاحف الأثرية وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

كما تم مناقشة رفع كفاءة دورات المياه الثابتة والمتنقلة ومراكز الزوار وتزويدها بخدمات رقمية وشاشات تفاعلية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد انتهت من رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين فى عدد من المواقع الأثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان، شملت توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط، وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه، وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى عمل الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع والمتاحف باللغتين العربية والإنجليزية. كما تم توفير باركود بالموقع الأثرى أو المتحف لتمكين الزائر من التعرف على كافة المعلومات الأثرية حول المنطقة أو المتحف، وذلك باستخدام برامج التليفونات الذكية، حفاظًا على البيئة.

كما يشمل التطوير إتاحة هذه المتاحف والمواقع الأثرية لذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق تأهيل مسارات الحركة والكتيبات بطريقة برايل وترجمة الأفلام بمراكز الزوار بلغة الإشارة، وغيرها من الخدمات التى تحسن من تجربة الزائرين.