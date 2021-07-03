تعرف على تطور الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

كتب مدحت عادل

شهدت منطقة العين السخنة مجموعة من التطورات خلال العام الماضي، سواء على مستوى الميناء أو على مستوى المنطقة الصناعية والتعاقدات الاستثمارية الجديدة، ويعرضها "اليوم السابع" بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

المنطقة الصناعية

- أكبر مجمع بتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار

- منطقة صناعية بولندية لأول مرة خارج بولندا

- أكثر من مليار دولار تكلفة مشروعات تم التعاقد عليها خلال عام 2020

- أكثر من 12 مطور صناعي لتنمية وتطوير المنطقة

- أكثر من 250 مشروع ما بين إنتاجي وخدمي

- منطقة صناعية صينية "تيدا -مصر" ومشروعات استثمارية ترفيهية وسكنية

- أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية باستثمارات مليار جنيه

ميناء السخنة

- أحدث الأوناش والرافعات العالمية للتوسعة الجديدة بالرصيف الثاني باستثمارات 140 مليون جنيه "موانئ دبى العالمية"

- محطة للصب السائل بالحوض الثالث باستثمارات بنحو 400 مليون جنيه

- أنظمة اليكترونية عالمية حديثة لمراقبة وتتبع حركة الملاحة البحرية

- أعمال تطوير وإنشاء 4 أحواض جديدة و13 كيلو أرصفة متعددة الأغراض