اليوم السابع
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تعرف على تطور الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

السبت، 03 يوليه 2021 09:10 م
تعرف على تطور الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة ارشيفية
كتب مدحت عادل

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شهدت منطقة العين السخنة مجموعة من التطورات خلال العام الماضي، سواء على مستوى الميناء أو على مستوى المنطقة الصناعية والتعاقدات الاستثمارية الجديدة، ويعرضها "اليوم السابع" بالإنفوجراف وفقا لما يلي:
 

 المنطقة الصناعية

- أكبر مجمع بتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار
 
- منطقة صناعية بولندية لأول مرة خارج بولندا
 
- أكثر من مليار دولار تكلفة مشروعات تم التعاقد عليها خلال عام 2020
 
- أكثر من 12 مطور صناعي لتنمية وتطوير المنطقة
 
- أكثر من 250 مشروع ما بين إنتاجي وخدمي
 
- منطقة صناعية صينية "تيدا -مصر" ومشروعات استثمارية ترفيهية وسكنية
 
- أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية باستثمارات مليار جنيه
 
 

ميناء السخنة

- أحدث الأوناش والرافعات العالمية للتوسعة الجديدة بالرصيف الثاني باستثمارات 140 مليون جنيه "موانئ دبى العالمية"
 
- محطة للصب السائل بالحوض الثالث باستثمارات بنحو 400 مليون جنيه
 
- أنظمة اليكترونية عالمية حديثة لمراقبة وتتبع حركة الملاحة البحرية
 
- أعمال تطوير وإنشاء 4 أحواض جديدة و13 كيلو أرصفة متعددة الأغراض
 
المنطقة الاقتصادية للقناة
المنطقة الاقتصادية للقناة
 
المنطقة الصناعية بالسخنة
المنطقة الصناعية بالسخنة

 


العين السخنة

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

بتروكيماويات

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