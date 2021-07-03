القوات الأمنية اليمنية تعثر على شبكة اتصالات حوثية وتبطل عشرات الألغام بمنطقة الكدحة

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أكد قائد المنطقة الأمنية في الكدحة ومقبنة وجبل حبشي غرب محافظة تعز باليمن العقيد محمد مقبل صالح، الجمعة، أن القوات الأمنية اليمنية بعد عملية استخباراتية، عثرت على جهاز يستخدم في شبكات الاتصالات تابع للمليشيات الحوثية في منطقة السحيحة بالكدحة، بجانب شبكات ألغام.

وأوضح صالح - وفقا لما نقله الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" - أن الوحدات العسكرية اليمنية تمكنت من إبطال مفعول عشرات الألغام زرعتها مليشيا الحوثي، داعيا كافة المواطنين اليمنيين في الكدحة ومقبنة وجبل حبشي إلى الوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية والعسكرية حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه المطلوب، مشيدا بدورهم الريادي في إنجاح الكثير من المهمات الأمنية.