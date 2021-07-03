العراق يبحث ملف الربط الكهربائى مع مصر والأردن ودول الخليج

إسلام حشاد

قال مستشار رئيس الوزراء العراقى فى تصريحات لسكاى نيوز عربية: الحكومة تعمل على القيام بعدة إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء.. وتبحث ملف الربط الكهربائى مع دول الخليج والأردن ومصر.



وأضاف، أن داعش يواصل هجماته على البنية التحتية للكهرباء، وأن استيراد العراق الكهرباء من إيران انخفض لعدة أسباب.

فى سياق متصل، تغادر القاهرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة فى القطاعين التجارى والزراعي.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى لمسئول حكومى عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة العراق الاسبوع الماضى، والتى تمثل اساسًا راسخًا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وكذا على المستوى الاقليمى وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين فى الحكومة العراقية تشمل منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن، وعلاء الجبورى وزير التجارة، والدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط، إلى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقى يضم ممثلى القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وقالت نيفين، أن الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائى والإقليمى وكذا استعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستى والتعدين وكذا نقل الخبرة المصرية فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقى بالإضافة إلى بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث.