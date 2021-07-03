الصحة: التعاقد على 40 سيارة أشعة مقطعية متنقلة لخدمة القرى ضمن حياة كريمة



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والبِاطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأضاف أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 1 و2 يوليو المقبل فى قرى الإسماعيلية مركز كفرسعد بدمياط، وسندرينا مركز المحمودية بالبحيرة، وبني صالح مركز بلبيس بالشرقية، ومرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومي 2 و3 يوليو بمنطقتي ميت السرج مركز المحلة أول بالغربية، وحدائق الأهرام مركز الهرم بالجيزة.