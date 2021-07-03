اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يوليه 2021 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 17 يوليو

السبت، 03 يوليه 2021 09:00 ص
السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 17 يوليو السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقوم هيئة السكة الحديد اليوم السبت بطرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك يوم 17 يوليو الجارى الموافق 7 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور.
 
كما تطرح السكة الحديد غدا الأحد مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.
 
وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

السكة الحديد

حركة القطارات

القطارات

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

عيد الاضحى

حجز القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عيد الأضحى 20 يوليو.. السكك الحديد تطرح تذاكر العيد والمالية تصرف المرتبات قبل الوقفة

الجمعة، 02 يوليه 2021 04:15 م

السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 16 يوليو

الجمعة، 02 يوليه 2021 09:00 ص

التحريات تكشف كواليس مقتل فنى بالسكة الحديد على يد شقيقه بمنشأة القناطر

الجمعة، 02 يوليه 2021 07:00 ص

السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى.. بدء حجز مقاعد القطارات المجدولة بموجب الرقم القومى.. 4تذاكر حد أقصى لكل راكب.. الإعلان عن مواعيد الرحلات الإضافية الأسبوع المقبل.. وتشديد الرقابة لمنع تسرب التذاكر للسوق السوداء

الخميس، 01 يوليه 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة