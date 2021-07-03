السعودية: تهيئة 58 نفقا و59 جسرا فى مكة تأهبا للحج

إيمان حنا

قال المتحدث باسم أمانة مكة المكرمة رعد الشريف، إنه فى إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج، تم تهيئة 58 نفقا فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مضيفا أن الإدارات المعنية فى الأمانة أنهت تهيئتها ورفع كفاءتها، وهى جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بما فيها من محطات تحكم ومراوح تهوية ومضخات نظام الإطفاء ومولدات احتياطية وأجهزة حساسات الرطوبة والغاز والرؤية"، وفق العربية.

وأضاف، أنه تم تجهيز 59 جسرا، منها 20 فى المشاعر بطول 6.6 كم ومساحة سطحية 255000 متر مربع، مشيرا إلى أن الأمانة تقوم بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر هذه الشبكة من خلال جهاز فنى متخصص، مكون من مهندسين ومشرفين وفنين متخصصين، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة كافة الأوضاع الكفيلة براحة وطمأنينة ضيوف الرحمن فى كل الأوقات.

وعلى الصعيد نفسه، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على لسان متحدثها المهندس هشام سعيد، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الراهنة على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن فى مشعر منى، وذلك ضمن "منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة".