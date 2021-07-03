السعودية: الهوية البصرية الجديدة بانتظار حجاج هذا العام.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على لسان متحدثها المهندس هشام سعيد، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الراهنة على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن فى مشعر منى، وذلك ضمن "منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة".، وفق العربية.

وأضاف سعيد، أنه سيتم تحديد أربعة ألوان رئيسية لعمليات التنظيم والمخيمات فى المشاعر المقدسة وبالقرب من منشأة الجمرات، كما سيتم ربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف التى ستكون بدورها مرتبطة بجداول التفويج فى كامل رحلة الحج، وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم وتطوير تجربة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

ومن جهة أخرى، أكملت وزارة الحج والعمرة منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة، بهدف ترسيخ العمل المؤسسى لخدمة ضيوف الرحمن إيفاءً بمستهدفات رؤية المملكة 2030. وجاء ذلك إثر الانتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت على البنود التأسيسية التى حددتها الوزارة.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة نهضت بهذا القطاع من خلال "تحويل هذه المؤسسات المستندة إلى تاريخ طويل فى خدمة ضيوف الرحمن إلى شركات مساهمة" وذلك بمشاركة واسعة من المساهمين، وبتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد على "التركيز على عنصر الخبرة فى شؤون خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خبرات تخصصية تسهم فى رفع مستوى الحوكمة للشركات".