الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع ضيوف مصر خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو

كتب سمير حسنى

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صور تذكارية مع ضيوف مصر الكرام، ممن حضروا افتتاح وتدشين قاعدة 3 يوليو في جرجوب بمطروح، ومن بين الضيوف الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوحدات البحرية الموجودة فى قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة بعد توقيع وثيقة الإنشاء ورفع العلم المصرى عليها، كما يتفقد الرئيس السيسي أيضا الوحدات المشاركة في المناورة "قادر 2021".

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.