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الرئيس السيسي يتفقد قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة فى المناورة "قادر 2021"

السبت، 03 يوليه 2021 11:58 ص
الرئيس السيسي يتفقد قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة فى المناورة "قادر 2021" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوحدات البحرية الموجودة فى قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة بعد توقيع وثيقة الإنشاء ورفع العلم المصرى عليها، كما يتفقد الرئيس السيسي أيضا الوحدات المشاركة في المناورة "قادر 2021".

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 


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