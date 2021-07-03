الخطوط البريطانية تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة لتصبح رحلتين يوميا

كتبت _ رحاب نبيل

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، زيادة رحلاتها الجوية بين مطار هيثرو والقاهرة، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل ليصبح إجمالي عدد الرحلات رحلتين يومياً بدلاً من رحلة واحدة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، إنه من المقرر أن تقلع الرحلة اليومية الثانية من مبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو بلندن اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل وتصل مطار القاهرة الدولى 1 نوفمبر، مؤكدة أن الرحلات الجوية بين لندن والقاهرة تحظى بشعبية خاصة بين المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.