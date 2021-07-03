وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية - استمرار مليشيا الحوثي في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر، واستمرارها أيضا في انتهاك اتفاق ستوكهولم من خلال إطلاق عمليات عدائية من الحديدة. 