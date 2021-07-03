البعثة الأممية تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات فى ليبيا 24 ديسمبر المقبل

كتب أحمد جمعة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم السبت، فشل أطراف الحوار فى التوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، كاشفة عن نقاشات جرت حول اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا لمقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، مؤكدة على أنه لن يتم قبول المقترحات التى لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت البعثة الأممية فى ليبيا إلى أن عددًا من أعضاء الملتقى قدموا ثلاث مقترحات أخرى، موضحة أن بعضها متسقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى 24 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن بالرغم من كل الفرص التى أتاحتها الاجتماعات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق فى الآراء بين أعضاء الملتقى الليبى بشأن مقترح قاعدة دستورية.

وحثت البعثة الأممية أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقى عملى وتعزيز ما يوحدهم، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة، بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذى يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعى للقاعدة الدستورية للانتخابات.