ومن جانبه، قال مدير المحطة المهندس عادل مناتي إن الكوادر الهندسية والفنية تمكنت من تشغيل الوحدة التوليدية الثالثة بحمل 330 ميجا وات والرابعة بحمل 300 ميجا وات والوحدة التوليدية السادسة وإدخالها إلى العمل بحمل 610 ميجا وات وربطها بالشبكة الوطنية، ليكون مجموع الوحدات التي دخلت إلى العمل /5/ وحدات وبحمل إجمالي وصل إلى ألف و930 ميجا وات.



وأكد أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة منذ فجر أمس لإعادة جميع الوحدات التوليدية الست لوضعها الطبيعي ودعم منظومة الطاقة الكهربائية.