اليوم السابع
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استقرار أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع وعيار 21 بـ 780 جنيها

السبت، 03 يوليه 2021 10:44 ص
استقرار أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع وعيار 21 بـ 780 جنيها مشغولات ذهبية
كتب – إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2021 استقرارا ملحوظا، وفق سعر إغلاق السوق العالمي، حيث يرتبط سعر الذهب في مصر بالبورصة العالمية، والتي تغلق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في كل أسبوع.

 

سجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر سعر 780 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب هذا الأسبوع، في حين سجل سعر أونصة الذهب 1787 دولار وقت صياغة هذه السطور.


أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1787 دولارا
 

كانت أسعار الذهب سجلت أمس ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات عقب تخطي السعر العالمي للذهب 1780 دولار، وهو ما ينعكس على سعر المعدن النفيس في مصر، والذى تحرك بصورة ملحوظة وفق سعر الإغلاق العالمي للسوق أمس الجمعة، وتستمر الأسعار المسجلة في سوق الذهب حتى يوم الاثنين القادم مع فتح التداول على الذهب مجدداً.

 

 

 


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