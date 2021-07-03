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أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم السبت لمواجهة استمرار تفشى فيروس "كورونا".

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية انه وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، دفعة جديدة من الأجهزة الطبية ومواد الفحص المخبري خاصة (بكوفيد -19)، مقدمة من الصين، وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه المساعدات شملت 20 جهاز تنفس اصطناعي ومشتملتها، إضافة لمواد فحص مخبري خاصة بكوفيد -19.