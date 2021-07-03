إضاءة أكبر برج فى كندا بعلم مصر احتفالا بشهر الحضارة والتراث المصرى.. فيديو

نظمت الهيئة الكندية للتراث المصرى فى كندا مع بداية شهر يوليو فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، والسفير حسام محرم قنصل عام مصر فى مونتريال؛ حيث خصصت حكومة أونتاريو شهر يوليو من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة تقديرا لجهود كل الكنديين المصريين ومساهماتهم فى المجتمع الكندي.



وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه للعام الثالث على التوالى تشهد مدينة أونتاريو الكندية رفع العلم المصرى على مبنى البرلمان، والتى بدأت فى يوليو 2019، بجهود الهيئة الكندية للتراث المصري، فى إطار عمل الجالية المصرية المؤثر فى المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحورى لمصر التى امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وفى السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أن هذه الفعالية تؤكد على العلاقات القوية بين الشعبين المصرى والكندي؛ حيث يقام الاحتفال بشهر التراث هذا العام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مثمنة دور القوى الناعمة المصرية، والتى تمثل قوة كبيرة فى تقوية العلاقات بين الشعب المصرى وغيره من الشعوب.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين فى كندا سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التى نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة فى كل المجالات لا بد من الاستفادة منها باعتبارهم ضمن القوى الناعمة المصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندى تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد على أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير فى كل المجالات.

وشهدت الاحتفالات بشهر التراث المصرى فى أونتاريو والتى بدأت مساء أمس إضاءة برج "سى إن تاور" أيقونة مدينة تورنتو وكندا بعلم مصر وألوانه المميزة، وفقرات عزف حية من اثنين من شباب الموسيقيين المصريين الكنديين هما: ناتالى وعصام اللذان قدما فقرات حية من عزف الفلوت والطبلة للكثير من النغمات والألحان المصرية.

يشار إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية فى بدأ فى كندا ورفع العلم المصرى أمام برلمان أونتاريو الكندي، انطلق فى يوليو 2019م بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي، عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية فى كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، والذى تمت مناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا ساريا، وجزءا من الدستور، لتحتفل المقاطعة سنويا فى شهر يوليو بالحضارة والتراث المصرى العظيم؛ ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحورى لمصر التى امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.