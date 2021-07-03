اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يوليه 2021 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف

السبت، 03 يوليه 2021 03:19 م
أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف قاعدة 3 يوليو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع 10 معلومات هامة عن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.
 
 
قاعدة 3 يوليو
قاعدة 3 يوليو

 

تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط
مساحتها تزيد عن 10ملايين متر مربع
تتضمن  74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات
تضم  عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات 
تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 متر
تضم عدد  من الأرصفة التجارية بطول 2200متر وعمق 17 متر
تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 متر 
تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 متر 
تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر 
تتضمن مجمع  للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف

 


قاعدة 3 يوليو

قاعده جرجوب

قاعده ٣ يوليو

الجيش المصرى

القوات المسلحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة