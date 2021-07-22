خيط الجريمة.. مذيعة تقتل زوج شقيقتها ظنا منها أنه أبلغ الدّيانة عن مكان زوجها

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة" والتى يسرد خلالها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جريمة قتل "ر. ص" مذيعة برنامج راديو لزوج شقيقتها بأنها سددت في صدره 4 طعنات أسفرت عن مصرعه في الحال قبل نقله إلى المستشفى، وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث وتمت معاينة مسرح الجريمة، وبالفحص تبين أن المتهمة قتلت المجني عليه بعد أن استلت سكينًا من المطبخ بسبب خلافات نشبت بينهما تطورت إلى التشابك بالأيدي.

وأضافت التحقيقات والتحريات أن المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة بحجة أن المجني عليه قام بإبلاغ الشرطة عن زوجها بتهربه من أحكام قضائية من دفع الضرائب، وكشفت التحريات أن المجني عليه تُوفي نتيجة تأثره بإحدى الطعنات في منطقة الفخذ وأن المتهمة لم تحاول الهروب وجلست بجانب جثة المجني عليه حتى حضر ضباط قسم شرطة السيدة زينب وتم القبض عليها.

وأضافت التحريات أن الواقعة بدأت بنقاش وتبادل للشتائم بين المجني عليه والمتهمة فأسرعت بإحضار سكين المطبخ وسددت عدة طعنات به إلى صدر زوج شقيقتها فسقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه في وجود شقيقتها التي حاولت إسعاف زوجها بعد سقوطه على الأرض.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بقتل زوج شقيقة مذيعة مشهورة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمة والتحفظ على أداة الجريمة "سكين" وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث بحجة وجود خلافات مع زوجها بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه.