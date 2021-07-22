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تفاصيل سقوط تاجر الكيف قبل ترويج كمية من الحشيش فى صفط اللبن بالجيزة

الخميس، 22 يوليه 2021 12:00 ص
تفاصيل سقوط تاجر الكيف قبل ترويج كمية من الحشيش فى صفط اللبن بالجيزة مديرية أمن الجيزة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطل سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، عن حيازته المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائه، مضيفا أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لتوزيعها بين زبائنه.

وقال المتهم إنه يروج المخدر بمنطقة صفط اللبن، وتحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وجاري تكثيف التحريات لضبطه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في منطقة صفط اللبن.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مقطعة لأجزاء، بلغ عددها 11 قطعة، معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويجها على عملائه من المتعاطين، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

مكافحة المخدرات

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