وزير الخارجية العراقى: القوات الأمريكية المتواجدة بالبلاد توجد فى معسكرات عراقية

كتب أحمد عرفة

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إنه ليست هناك قواعد أمريكية في العراق، موضحا أن الأمريكيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال وزير الخارجية العراقي: جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، موضحًا أن العراق والولايات المتحدة قد يعودان إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار.

وتابع وزير الخارجية العراقي: الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة.