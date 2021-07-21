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وزير الخارجية العراقى: القوات الأمريكية المتواجدة بالبلاد توجد فى معسكرات عراقية

الأربعاء، 21 يوليه 2021 08:44 م
وزير الخارجية العراقى: القوات الأمريكية المتواجدة بالبلاد توجد فى معسكرات عراقية فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى
كتب أحمد عرفة

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قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إنه ليست هناك قواعد أمريكية في العراق، موضحا أن الأمريكيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال وزير الخارجية العراقي: جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، موضحًا أن العراق والولايات المتحدة قد يعودان إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار.

وتابع وزير الخارجية العراقي: الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة.

 

 


فؤاد حسين

العراق

أمريكا

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