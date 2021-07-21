اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الخزانة الأمريكية ترحب بالشراكة مع الأردن فى مكافحة تمويل الإرهاب

الأربعاء، 21 يوليه 2021 11:00 ص
وزيرة الخزانة الأمريكية ترحب بالشراكة مع الأردن فى مكافحة تمويل الإرهاب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الشراكة الواسعة بين الولايات المتحدة والأردن.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء أن يلين شجعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائهما في واشنطن، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي ستساعد الأردن على تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى التحديات التي يواجهها الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مرحبة بالشراكة بين البلدين في مكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.

وكان العاهل الأردني قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول الاثنين في البيت الأبيض، وناقشا التعاون الأمني، لاسيما فيما يتعلق بتحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية من طراز (إف 16).. كما التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث ناقشا التعاون بشأن التحديات الأمنية الإقليمية.


أمريكا

الأردن

جانيت يلين

مكافحة تمويل الإرهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة