موسكو: الدفاع الجوى السورى دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة أول أمس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية أول أمس على مواقع داخل سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحرى فاديم كوليت - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن 4 مقاتلات إسرائيلية "إف-16" دخلت الأجواء السورية بين الساعة 23:39 و23:51 يوم الاثنين 19 يوليو، فوق منطقة التنف التى تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتابع أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة "بانتسير إس" و"بوك إم 2" روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.