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مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

الأربعاء، 21 يوليه 2021 06:36 م
مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح جثة - أرشيفية
مطروح حسن مشالى

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لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب شخص آخر، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح، في نطاق قرية سواني جابر، غربي مدينة الضبعة.
 
استقبل مستشفى الضبعة المركزي، 5 جثث لزوجين وأطفالهم الثلاثة، إثر حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها وهم في طريقهم لقضاء المصيف بمدينة مرسى مطروح، وهم: أنور سلامة أنور 45 سنة، من مركز المحمودية في محافظة البحيرة، وعلى أنور سلامة 6 أشهر، و لارا أنور سلامة 5 سنوات، وشيماء خميس المصري 35 سنة، ومحمد أنور سلامة 12 سنة، وتم حفظ الجثث في ثلاجة مستشفى الضبعة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث. 
 
كما استقبل مستشفى الضبعة المصاب في نفس الحادث، محمد عبده عبدالغنى 40 سنة، من كفرالشيخ، مصاب بكدمات متعددة بالجسم والحالة العامة مستقرة وجاري علاجه بالمستشفى.
 
 

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