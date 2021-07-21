مصرع طالب غرقا فى مياه النيل بمركز ناصر فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طالب مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه بمياه النيل عند معدية قرية الشناوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى "عبد الرحمن محمد عيد" 13 سنة، طالب، مقيم قرية الدوالطة مركز بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير فرع بني سويف، بالسيارة وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام، حيث تم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.