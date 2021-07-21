مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

فريق المحافظات

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، وأصيب 4 آخرين، فى انقلاب سيارة ميكروباص بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، حيث تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع شخصين وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية الكرنك في أبوتشت.

وأسفر الحادث عن مصرع رشاد باخوم حنا، وزوزو أبادير بلامون، وإصابة إبرام شنودة يوسف، وعلى محمد على، ومريم جمال مجلى، وسلوى منير فهيم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبو تشت، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوى مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.