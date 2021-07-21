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مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار بمنشأة القناطر فى الجيزة

الأربعاء، 21 يوليه 2021 08:39 م
مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار بمنشأة القناطر فى الجيزة قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شاب من قطار بمنشأة القناطر فى الجيزة، ما أسفر عن مصرعه فى الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية حاول القفز من القطار خلال سيره، ما أسفر عن سقوطه أسفله ومصرعه.

 

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع أحد الأشخاص بمنشأة القناطر، نتيجة حادث قطار.

 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا كان يستقل القطار وحاول القفز منه خلال سيره، لعدم توقف القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


حادث قطار

منشأة القناطر

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

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