مصرع سيدة وإصابة شخصين سقطت سيارتهم فى الرياح التوفيقى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 2 آخرين، في حادث سقوط سيارة ملاكي فى الرياح التوفيقى بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وانتداب المهندس الفني لفحص الحادث والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ يفيد سقوط سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي، ما أسفر عنه مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة، وتبين مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من انتشال السيارة الملاكى من الرياح التوفيقى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.