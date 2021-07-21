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مسؤول ليبى: توحيد المنظومة المالية والإدارية للدولة بنسبة أكثر من 90%

الأربعاء، 21 يوليه 2021 07:00 م
مسؤول ليبى: توحيد المنظومة المالية والإدارية للدولة بنسبة أكثر من 90% ليبيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عادل جمعة، إن الحكومة نجحت في توحيد المنظومة المالية والإدارية للدولة بنسبة تفوق 90%. 

وأوضح جمعة - في تصريح اليوم الأربعاء نقلته بوابة الوسط الليبية - أن المرتبات تخرج مجتمعة بالكامل من وزارة المالية.. مشيرًا إلى الوزارة تعكف خلال الشهرين المقبلين لضم جميع الأسماء داخل المنظومة والرقم الوطني.

ولفت إلى أن كل الوزارات تدار من العاصمة طرابلس، منوهًا إلى توحيد أغلب المؤسسات الإدارية بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 90%».. مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات باجتماع الجمعيات العمومية للمؤسسات التي كانت منقسمة بين حكومتي الوفاق والموقتة السابقتين.


ليبيا

حكومة الوحدة الوطنية الليبية

وزارة المالية الليبية

عادل جمعة

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