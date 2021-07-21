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ليبيا تعلن إتلاف 20 مليون قرص مخدر فى مصراته

الأربعاء، 21 يوليه 2021 08:53 م
ليبيا تعلن إتلاف 20 مليون قرص مخدر فى مصراته اقراص مخدره _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تولت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية فى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مهمة إتلاف كمية كبيرة من الأقراص المخدرة اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم" .

 

 وجاء فى بيان صحفى صدر عن الوزارة، أن "هذه الكمية تقدر بـ20 مليون قرص مخدر تم ضبطها داخل ميناء ومطار مصراتة، فى عمليات نفذها على فترات متعاقبة خلال الأشهر الماضية قسم مكافحة التهريب والمخدرات، بالتعاون مع الإدارة".

 

وتابع: "الأقراص التى تم إتلافها هى من أنواع مختلفة من بينها (ترامادول)، و(ألاريكا)، و(الروج)"، مؤكدا حضور رئيس النيابة ومدير الأمن ورئيس قسم مكافحة المخدرات والتهريب بمصراتة وأعضاء بالمجلس البلدى لعملية الإتلاف التى تمت للأقراص.

 

 


ليبيا

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إتلاف 20 مليون قرص مخدر

مصراته

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