فحص السيارة المتسببة فى مصرع وإصابة 15 شخصا فى أطفيح

كتب أحمد الجعفرى

تعمل لجنة هندسية مشكلة بقرار من النيابة العامة، على فحص ميكروباص انقلب بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، لتحديد أسباب الحادث.

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثث المتوفين، بعد ورود تقرير طبي واف عن سبب الوفاة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.