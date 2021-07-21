فحص السيارة المتسببة فى مصرع وإصابة 15 شخصا فى أطفيح

تعمل لجنة هندسية مشكلة بقرار من النيابة العامة، على فحص ميكروباص انقلب بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، لتحديد أسباب الحادث.
وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثث المتوفين، بعد ورود تقرير طبي واف عن سبب الوفاة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كان لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أطفيح، وتم نقل المتوفيين والمصابين للمستشفى.
وتلقت غرفة عمليات للنجدة، إشارة من النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي.
وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطارات السيارة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق.
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