"عيدها في السجن".. سما المصرى تقضى رابع عيد لها بسجن النساء

كتب أحمد حسنى

استقبل سجن النسا العديد من الشخصيات النسائية، خلال قضاء مدة حبسهن أو التحقيق معهن، فبمجرد ذكر كلمة "سجن النسا"، يتذكر كل من يسمعها عددا من الأسماء اللامعة التى مكثت به فترة من الزمن.

وكان استقبل سجن النسا بالقناطر الخيرية، خلال الفترة الحالية "سما المصرى" التى تقضى مدة حبسها بعد صدور حكم نهائي من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بحبسها عامين وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.