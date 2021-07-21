اليوم السابع
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شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار أسعار جميع الأصناف فى العيد

الأربعاء، 21 يوليه 2021 12:00 م
شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار أسعار جميع الأصناف فى العيد خضراوات - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا في الأسواق الرئيسية خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخضروات مستقرة داخل سوق العبور خلال العيد، موضحا أن أسعار الطماطم  1.5-2.5 جنيه للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبامية تراوحت بين 9-13 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5 جنيه للكيلو.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

 


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