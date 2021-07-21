شرطة التموين تضبط أطنان من اللحوم الفاسدة فى عيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى

ونجحت الجهود في ضبط (1424) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3,6 طن "لحوم مجمدة- كبدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,72 طن لحوم مقطعات دواجن- مفروم لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

واسفرت الجهود عن ضبط (15,5 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل أجوله بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ، ويشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (3,7 طن زيت طعام بدون مستندات "مجهول المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية بحوزته (1,75 طن "سكر تموينى– 552 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (8000 عبوة أدوية خاصة بالتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية ومحظور صرفها بدون تذكرة طبية- 263 عبوة أدوية مخدرة لا يتم صرفها بدون تذكرة طبية معتمدة لكونها مدرجة بقانون المخدرات)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

واثمرت الجهود عن ضبط (4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مدشة أعلاف حيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط عدد (48) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (6443) عبوة سجائر