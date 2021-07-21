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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر

الأربعاء، 21 يوليه 2021 03:00 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر درهم إماراتى
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره من قبل.
 
وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر نظرا لاجازة عيد الأضحى المبارك.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
 
 

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