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رقمنة العمليات.. 7 مشروعات لهيئة البترول لتطوير منظومة السلامة وحماية البيئة

الأربعاء، 21 يوليه 2021 08:00 م
رقمنة العمليات.. 7 مشروعات لهيئة البترول لتطوير منظومة السلامة وحماية البيئة وزاره البترول
كتبت - مروة الغول

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يعود تنفيذ برامج ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالمشروعات البترولية بالفائدة علي الأفراد والإنتاج والبيئة المحيطة  وفيما يلي أهم مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للهيئة العامة للبترول خلال عام2020والتي كانت كالتالي ..

١-- مشروع إنشاء معايير موحدة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالهيئة العامة للبترول  .

٢- مشروع تطبيق منظومة إدارة المقاولين في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركات التابعة للهيئة العامة للبترول .

٣- مشروع تطبيق منظومة سلامة العمليات بالشركات التابعة للهيئة .

٤- مشروع تطبيق قواعد الحفاظ على الحياة  بالشركات التابعة للهيئة .

٥- التعاون مع وزارة البترول في مشروع تحديث وتطوير القطاع "بناء القدرات"

٦- مشروع تطوير الجدارة الوظيفية في مجال السلامة للعاملين بجميع الوظائف الفنية .

٧-مشروع رقمنة العمليات وأنشطة السلامة والبيئة بالهيئة العامة للبترول  والشركات التابعة.

 


البترول

الهيئة العامة للبترول

مشروعات السلامة والصحة المهنية

حماية البيئة

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