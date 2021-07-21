اليوم السابع
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رفع 35 سيارة ودراجة بخارية متروكة ومتهالكة من الشوراع

الأربعاء، 21 يوليه 2021 11:50 ص
رفع 35 سيارة ودراجة بخارية متروكة ومتهالكة من الشوراع رفع السيارات المتهالكة، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية استعدادا لتأمين احتفالات المصريين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك .

ورفعت الجهات المعنية عدد 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع، حيث تم رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين عيد الأضحى المبارك .

 

 

 

 

 

 

 


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