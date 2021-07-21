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رئيس هيئة الأركان الأردنى: نقف بكل قوة أمام أى تهديد لمقدرات الوطن

الأربعاء، 21 يوليه 2021 06:00 م
رئيس هيئة الأركان الأردنى: نقف بكل قوة أمام أى تهديد لمقدرات الوطن الجيش الأردنى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية تقف بكل قوة وحزم أمام أي تهديد أو مساس بمقدرات الوطن من خلال سعيها المستمر في توظيف استراتيجياتها على الواجهات الحدودية.
وأشار اللواء الركن الحنيطي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تسخر كافة إمكاناتها وقدراتها للدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق الأمن الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، اليوم /الأربعاء/، إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكتيبة حرس الحدود/12 الملكية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


الأردن

الجيش الأردنى

يوسف أحمد الحنيطي

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