جرائم أثناء صلاة عيد الأضحى.. مقتل مزارع بالقليوبية أمام أولاده أبرزها

كتب إيهاب المهندس

وقعت العديد من الجرائم خلال وقفة وأول أيام العيد، ولعل أبرزها العثور على ربة منزل مذبوحة في مركز منوف داخل شقتها مع الساعات الأولى من أول أيام العيد، وقتل زوج زوجته فى بنى سويف ثم انتحر بعد علمه أنها تنوى رفع قضية خلع.

قتل زوجته وحاول الانتحار

شهدت مركز إهناسيا ببنى سويف، جريمة أسرية بشعة بعد قيام زوج بطعن زوجته بعدة طعنات بسبب خلافات أسرية، خاصة بعد أن علم أنها تستعد لرفع دعوى خلع ضده، وقام الزوج بقطع شرايين يده بعد ارتكاب الجريمة ومازال في المستشفى في حالة حرجة يتلقى العلاج وتحت حراسة مشددة.

العثور على ربة منزل مذبوحة

شهد مركز شرطة منوف حدوث جريمة قتل لربة منزل فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظروف غامضة، فى أول أيام عيد الأضحى، وجارى التحقيق فى الواقعة.

جريمة ثأر فى أول أيام العيد

فى القناطر لقى مزارع مصرعه بعد صلاة العيد بعد قيام 3 أشخاص بإطلاق النار عليه مما أدى لمصرعه في الحال، وحددت أجهزة هوية المتهمين وعقب القبض عليهم ضبط بحوزتهم بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية.