وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي - في بيان أودرته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "فيروس كورونا من نوع دلتا في السليمانية يتفشى بشكل سريع".

وأشار إلى أنه :"خلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 8 مصابين بكورونا".



وسجلت محافظة السليمانية - الثلاثاء الماضي - أول إصابة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، لافتة الى انها تقوم الآن باجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الأشخاص.