تعرف على أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الأربعاء

كتبت: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء الموافق 21-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.42 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.75 ريال سعودى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 الموافق اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.95 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.42 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.11 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.96 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: