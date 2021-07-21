بيزنس أموال الدعم.. ضبط اسطوانات بوتاجاز مدعمة بقيمة 8 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

وجهت شرطة التموين حملات رقابية مكبرة، استهدفت الأشخاص الذين يستولون على أموال الدعم، وأسفرت الجهود ـ خلال شهر ـ عن ضبط 42954 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 701 قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 62458 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 8,431.830 جنيه.

وتمكنت الجهود من ضبط 72 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1542278 لتر، وضبط 437 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "381,294 طن – 119593 عبوة – 33 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 96 قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت " 37,54 طن – 3916 عبوة – 30063 قطعة"، سلع مُدعمة متنوعة.